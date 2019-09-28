Квартиру петербуржца очистили на 6 миллионов, оставив его без часов и автомобиля

Кража произошла в период с 25-27 сентября. Фото: pixabay

Кража произошла в период с 25-27 сентября. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга полицейские расследуют крупную кражу. О случившемся 54-летний хозяин квартиры сообщил в пятницу, 27 сентября

Неизвестный злоумышленник проник в его квартиру на Невском проспекте, откуда похитил 2 пары часов за 830 тыс. рублей, каучуково-золотой браслет стоимостью 200 тыс. рублей и 2 комплекта ключей от Mercedes-Benz S. Мужчина также рассказал, что его квартира расположена на первом этаже.

В результате иномарка, припаркованная во дворе, была похищена. Сумма ущерба составила 6 млн 300 тыс. рублей. Как сообщили ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время правоохранители изучают детали произошедго.

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