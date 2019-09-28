Трое подростков избили и ограбили врача в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга трое напали на врача и отобрали у него сумку. Личности злоумышленников установлены.

Все случилось в пятницу, 27 сентября, в парадной дома №8 по ул. 12-й Красноармейской. Трое неизвестных избили руками 53-летнего мужчину и отобрали сумку, в которой находились документы, банковские карты и тысяча рублей. О случившемся заявила его мать.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в этот же день наряд ОГИБДД задержал троих подозреваемых в совершении в преступлении у дома №46 по Рижскому проспекту. Ими оказались подростки 14-15 лет.

Пострадавший отказался от медпомощи. Похищенное было изъято. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о разбойном инциденте в магазине. Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо продавцу.