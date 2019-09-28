Скончался режиссер Марк Захаров

Легендарный режиссер кино и театра Марк Захаров ушел из жизни на 86-м году.

Кинорежиссер умер в столице в субботу, 28 сентября. Печальную новость сообщил Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором Марк Анатольевич являлся художественным руководителем. 85-летний актер и режиссер продолжительное время боролся с воспалением легких.

Марка Захарова госпитализировали с этим диагнозом 20 августа в одну из московских клиник. 9 сентября деятеля искусств выписали из больницы. Однако победить болезнь ему не удалось.

Кинорежиссер родился и вырос в Москве. С 1973 года он занимал должность худрука театра «Ленком», где, в числе прочих, поставил «Юнону и Авось», «Пер Гюнт» и «Вишневый сад». Будучи кинорежиссером, снял такие фильмы как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и многие другие.

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