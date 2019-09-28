Беглов выразил соболезнования родным Марка Захарова

От имени правительства Северной столицы и жителей города губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким ушедшего режиссера.

Великий деятель искусства скончался сегодня, 28 сентября, на 86-м году жизни. Градоначальник отметил особый стиль Марка Захарова, чьи работы отражали и формировали мироощущение нескольких поколений зрителей. Беглов вспомнил и о гастролях «Ленкома», художественным руководителем которого являлся режиссер. Губернатор отметил, что спектакли московского театра с большим успехом проходили на петербургской сцене.

Кроме того, Беглов выразил мнение, что Марк Захаров обладал «острым ощущением времени». Режиссер не оставался в стороне от происходящего в России.

Прощание с актером и режиссером состоится в Москве, 1 октября.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что Марк Анатольевич ушел из жизни после продолжительной борьбы с воспалением легких.