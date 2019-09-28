Велосипедиста, мешающего автомобилистам на Непокоренных, задержали

Велосипедиста, мешающего автомобилистам на Непокоренных, задержали
Полиция задержала гражданина. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина нарочно прогуливался в потоке автомобилей, как будто провоцируя аварию.

Об этом стало известно 28 сентября. О странном инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что велосипедист отправился на прогулку по проспекту Непокоренных. В какой-то момент он остановился посреди дороги и отказывался шевелиться – в этот момент мимо проносились автомобили, которые в любой момент могли въехать в безумца. Так как он не реагировал на просьбы, пришлось обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Они услышали петербуржцев и задержали странного велосипедиста. Пока не объясняется, каковы причины его поступка.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на Витебском проспекте. Мужчину госпитализировали после того, как его сбил ВАЗ 2114.

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Велосипедиста, мешающего автомобилистам на Непокоренных, задержали
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