В сеть выложили видео избиения мужчины подростками на Петроградке

Школьники оставили петербуржцы без мобильного телефона и банковской карты.

Все случилось рано утром 28 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Инцидент произошел на улице Лизы Чайкиной недалеко от дома номер девять. Толпа подростков напала на 50-летнего мужчины, чтобы отобрать у него личные вещи. Они повалили жертву на землю и начали избивать его ногами. Затем они несколько раз возвращались – возможно, чтобы узнать пин-код от карточки.

Сам пострадавший не смог вспомнить ничего о своих обидчиках, но их успели смогли запечатлеть камеры видеонаблюдения. Теперь подростков будет проще вычислить и привлечь к ответственности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у площади Балтийского вокзала желтый автобус подрезал рейсовый троллейбус. Вышли двое мужчин. Они хотели разобраться с водителем троллейбуса, при этом перекрыв проезд по площади, пишут очевидцы в соцсетях.