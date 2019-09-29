Стиральная машина имеет опасный для здоровья режим, выяснили ученые

Ученые советуют отказаться от использования экономного режима во время стирки. Фото: pixabay

Ученые советуют отказаться от использования экономного режима во время стирки. Фото: pixabay

Немецкие учение провели исследование и выяснили, что экономный режим на стиральной машине является опасным для человеческого здоровья.

Сотрудники одной из больниц немецкого города Бонн попросили ученых определить причину эпидемии, которая долгое время бушевала в медучреждении. Научные сотрудники провели исследование, результаты которых показали, что внутри стиральной машины, на резиновых уплотнителях, а также в емкостях для стирального порошка находятся скопления большого количества бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии.

По словам ученых, эти бактерии не уничтожаются во время стирки в экономном режиме. При попадании в человеческий организм, они поражают кишечник и вызывают проблемы с ЖКТ в целом.

Ученые советуют отказаться от использования экономного режима во время стирки. Уточняется, что людям с незаживающими ранами, а также хроническими инфекциями, особенно не стоит стирать на экорежиме.

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