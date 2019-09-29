Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал об итогах рабочей недели

Губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно подвел итоги рабочей недели на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник заявил о начале подготовке Северной столицы к первым морозам. Город закупил технику для уборки снега. По словам Беглова, на аварийных участках при заморозках будет круглосуточно дежурить техника со слабосолевым раствором.

Беглов сообщил о скором создании информационной системы «Дорожная уличная сеть». Также он подвел итоги работы на данный момент по ремонту городских крыш с использованием технологии «Холодный чердак», применяемой для уменьшения количества наледи.

Глава города напомнил о недавнем открытии парка Героев-Пожарных во Фрунзенском районе. Он добавил, что в 2020 году будет благоустроен отрезок со стороны Бухарестской улицы.

Помимо этого, Беглов рассказал, что город на Неве вновь номинирован на туристическую премию World Travel Awards. Петербуржцы могут проголосовать на сайте организации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Александр Беглов одобрил идею создания программы по борьбе с наркотиками в Сети.