Водителям напомнили об опасном сезоне миграции лосей в Ленобласти

Животные сейчас часто выходят на дорогу, чем провоцируют различные инциденты, которых стоит избегать.

Специалисты Центра помощи животным «Велес» сообщают, что в регионе начался сезон миграции лосей. Он продлится до октября. Все это время автомобилистам, путешествующим по дорогам Ленинградской области, стоит быть внимательнее обычного. Так, эксперты советуют при виде животного остановить машину и дать ему пройти. Иначе лось может испугаться шума или яркого света, что чревато последствиями. Также сотрудники центра напомнили, что у дорог установлены специальные знаки, на которые надо обращать внимание и тут же сбавлять скорость – так лучше не только для животных, но и для водителей.

Уточняется, что чаще всего аварии из-за миграции лосей случаются ранним утром – с пяти до девяти часов, и поздним вечером – с 23 до двух часов ночи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что возбужденный лось проскакал между большегрузами по КАД.