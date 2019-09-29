В Хельсинки на поезд рухнула стеклянная крыша железнодорожного вокзала

Над поездом рухнула крыша железнодорожного вокзала Хельсинки. Серьезный инцидент случился сегодня, 29 сентября, около трех часов дня.

В результате обрушения часть осколков стекла упала на электричку, другая – осыпала платформу.

Со слов начальника пресс-службы государственной железнодорожной компании VR Тайна Куйтунен, сообщает Yle, неизвестно, находились ли в момент происшествия в поезде пассажиры.

Обрушение могло закончиться трагично, но, к счастью, никто не пострадал. Поезд также не получил повреждений.

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