В Хельсинки на поезд рухнула стеклянная крыша железнодорожного вокзала

В Хельсинки на поезд рухнула стеклянная крыша железнодорожного вокзала
Обошлось без пострадавших. Фото: pixabay

Над поездом рухнула крыша железнодорожного вокзала Хельсинки. Серьезный инцидент случился сегодня, 29 сентября, около трех часов дня.

В результате обрушения часть осколков стекла упала на электричку, другая – осыпала платформу.

Со слов начальника пресс-службы государственной железнодорожной компании VR Тайна Куйтунен, сообщает Yle, неизвестно, находились ли в момент происшествия в поезде пассажиры.

Обрушение могло закончиться трагично, но, к счастью, никто не пострадал. Поезд также не получил повреждений.

Ранее в GazetaSPb сообщали об обрушении нового моста на Урале. Постройка продержалась два дня. Устанавливающие сотрудники заверили, что мостом можно пользоваться.

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В Хельсинки на поезд рухнула стеклянная крыша железнодорожного вокзала
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