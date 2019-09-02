Новый мост на Урале обрушился спустя два дня

Новый мост на Урале обрушился спустя два дня
Мост был возведен 31 августа за полтора дня. Фото: vk.com/id250973683

Неподалеку от села Филькино в Свердловской области обрушился недавно построенный понтонный мост для пешеходов. Его открыли 31 августа,предыдущий мост рухнул еще в 2018 году.

По словам местной жительницы Анастасии Пристав, мост был возведен 31 августа за полтора дня. Сотрудники компании, которые занимались его установкой, сказали, что им можно пользоваться. Однако, днем 2 сентября, мост разрушился. Пристав отметила, что утром дети перешли по переправе в школу, но обратно уже не смогли.

Женщина добавила, что деревянный мост был построен за счет местных жителей. Предыдущий мост через реку Каква разрушился еще весной прошлого года, и, поскольку местные власти бездействовали, жители взяли инициативу в свои руки.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти построят мосты через Свирь и Волхов.

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Новый мост на Урале обрушился спустя два дня
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