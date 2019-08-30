В Ленобласти построят мосты через Свирь и Волхов

В Ленобласти начинается строительство мостовых переходов через реки Волохов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Распоряжение о выделении средств на переправы подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Деньги из областного бюджета покроют возведение объектов и проведение строительного и авторского надзоров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Заказчиком строек выступает ГКУ «Ленавтодор».

Возвести мост через Волхов, согласно предельным срокам, планировалось к 2025 году, через Свирь — в 2027 году.

«Однако с учетом получения федерального финансирования планируется сократить время строительства каждого объекта на два года – 2023 и 2025 годы соответственно»,- отметил Дрозденко.

Мост в Киришах возводят в связи с увеличением интенсивности движения. Построить переправу в Подпорожье решено для снижения нагрузки на плотину Свирской ГЭС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти начался капитальный ремонт моста через реку Вуокса.