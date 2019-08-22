На «Скандинавии» построят новый мост через реку Вуокса

В Ленобласти начался капитальный ремонт моста через реку Вуокса. На месте переправы фактически будет построено новое сооружение.

Мост расположен на 36-м километре автодороги Выборг-Светогорск, входящей в состав федеральной трассы «Скандинавия». После переустройства ширина его составит 14,4 м, а общая длина с подходами — 348,22 м, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Строителям предстоит разобрать старое пролетное строение моста и смонтировать новое, восстановить опоры, выполнить устройство мостового полотна и заменить асфальт на подходах к переправе. Помимо этого, будут уложены две водопропускные трубы и устроены очистные сооружения для очистки воды с проезжей части.

Сейчас на мосту через Вуоксу введены ограничения. Максимальная скорость движения составляет 40 км/ч, а минимальная дистанция — 50 м. Проезд запрещен для грузовых автомобилей с максимальной нагрузкой на ось более 9 тонн. Ограничения снимут после сооружения временного моста. Возвести его планируют до конца 2020 года.

Помимо этого к декабрю 2021 года будет возведен технологический мост для проведения работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на участке 2-й Советской улицы от Лиговского проспекта до улицы Бакунина заменят асфальт.