Дорожные работы на два дня перекроют 2-ю Советскую

В Петербурге ведется ремонт 2-й Советской улицы на участке от Лиговского проспекта до улицы Бакунина. Работы на два дня ограничат движение транспорта.

Как сообщает ЗАО «ДСК АБЗ-Дорстрой», участок полностью перекроют для автомобилистов 24 и 25 августа.

Завершить работы планируются к середине сентября. С 22 августа рабочие приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия. На выходных планируется провести асфальтирование участка.

После будут отремонтирован тротуар и установлено пешеходное ограждение.

На сегодняшний день рабочие завершили фрезерование старого покрытия и замену бортового камня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 24 и 25 августа ограничат движение на ряде улиц в Приморском и Колпинском районах. Перекрытия связаны с двумя велопробегами — «Приморская восьмерка» и «Вело-Колпино 2019».