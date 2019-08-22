Дорожные работы на два дня перекроют 2-ю Советскую

Дорожные работы на два дня перекроют 2-ю Советскую
На 2-й Советской заменят асфальт. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге ведется ремонт 2-й Советской улицы на участке от Лиговского проспекта до улицы Бакунина. Работы на два дня ограничат движение транспорта.

Как сообщает ЗАО «ДСК АБЗ-Дорстрой», участок полностью перекроют для автомобилистов 24 и 25 августа.

Завершить работы планируются к середине сентября. С 22 августа рабочие приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия. На выходных планируется провести асфальтирование участка.

После будут отремонтирован тротуар и установлено пешеходное ограждение.

На сегодняшний день рабочие завершили фрезерование старого покрытия и замену бортового камня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 24 и 25 августа ограничат движение на ряде улиц в Приморском и Колпинском районах. Перекрытия связаны с двумя велопробегами — «Приморская восьмерка» и «Вело-Колпино 2019».

2-я советская асфальт новости спб ограничения движения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на Автобусной въехали в автобус
Дорожные работы на два дня перекроют 2-ю Советскую
«Титаник» на дне Атлантики скоро разрушится
Более 3,8 млн бюллетеней напечатают для выборов губернатора Петербурга
На перекрестке в Пушкине случилось лобовое ДТП
Захарова высмеяла Зеленского за его заявления по поводу G8
Общий магазин МТС и “М.Видео” могут открыть в Петербурге до конца года
Гендиректора из Петербурга похитили и заставили переоформить фирму