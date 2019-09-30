Чиновникам грозит штраф в размере более 9 млн рублей за незаконное использование госимущества в Петербурге

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения требований закона в сфере использования и распоряжения госимуществом.

В ходе проверки выяснилось, что помещение на Фонарном переулке, которое находится на цокольном этаже, входит в состав имущества казны Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.

Выяснилось, что помещение использовалось местной администрацией муниципального образования Адмиралтейский округ для проведения различных мероприятий с 2008 года. При этом плата не осуществлялась.

Суд обязал Местную администрацию муниципального образования Адмиралтейский округ освободить помещение.

Кроме того, результаты проверки с приложением судебного решения направлены в Комитет имущественных отношений Петербурга для решения вопроса о взыскании необоснованного обогащения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские предпринимали смогут сдавать в субаренду госимущество. В Смольном надеются, что дополнительный доход позволит им как можно быстрее рассчитаться с задолженностями перед городом.