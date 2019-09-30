Фонари в Петербурге смогут раздавать сеть 5G

Замена самого фонаря при оснащении станциями для 5G не потребуется. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Замена самого фонаря при оснащении станциями для 5G не потребуется. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Уличные фонари в Северной столице хотят оснастить модулями 5G. Свои услуги по техническому оснащению городских фонарей предложил СПб ГУП «Ленсвет».

Директор СПб ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев рассказал, что предприятие предлагает свои услуги для операторов сотовой связи, которые этим займутся. По словам Мителева, «Ленсвет» имеет самую разветвленную сеть в городе. Он отметил, что на балансе предприятия порядка 145 тысяч своих световых опор. Помимо этого есть еще опоры «Гортранса» и «Ленэнерго», сообщает АБН.

Отмечается, что замена самого фонаря при оснащении станциями для 5G не потребуется. На фонаре будут устанавливать опору двойного применения, на которой будет установлен как свет, так и антенна. Помимо этого, есть возможность встроить в световые опоры камеры видеонаблюдения и датчики шума.

Ранее GazetaSPb сообщала, что СПбГУ и «Мегафон» открыли студенческую 5G-лабораторию.