Петербург попал в рейтинг самых интересных регионов России для туристов

Среди часто посещаемых регионов минувшим летом оказались Петербург и область. Соответствующий рейтинг был составлен в понедельник, 30 сентября.

Аналитики выяснили, что зарубежные путешественники чаще всего посещали (или хотели посетить) в летний период Москву. На второй строчке рейтинга оказались Северная столица и область. На третьем — Калининградская область.

Согласно исследованиям MAPS.ME, в десятку самых интересных регионов также попали Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что туристы из Китая заполонили самые посещаемые достопримечательности в России.