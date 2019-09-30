Приход просит у Смольного подарить ему храм-самострой

Храм был построен в 2015 году на улице Доблести. Фото: vk.com/pokrovhramspb

Храм был построен в 2015 году на улице Доблести. Фото: vk.com/pokrovhramspb

Приход храма Покрова Божией Матери в Южно-Приморском парке в Красносельском районе просит передать ему здание храма, которое признано самостроем и находится в собственности Петербурга.

Председатель Прихода Игорь Александров направил в Комитет имущественных отношений письмо с просьбой безвозмездно передать храм по улице Доблести в собственность прихода, сообщает АБН.

Храм был построен в 2015 году на улице Доблести в Южно-Приморском парке. Известно, что здание было возведено без разрешения на строительство. В феврале этого года арбитражный суд передал самострой в собственность Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщала, что прихожане из Озерков намерены спасти храм от сноса. Петербуржцы угрожают «разжигающим религиозную вражду» петербургским властям за возможный снос храма Николая Чудотворца в Озерках.