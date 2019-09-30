Главный бухгалтер в Петербурге сможет зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц

Главный бухгалтер в Петербурге сможет зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц
Петербург находится на первых местах в России по уровню зарплаты. Фото: https://pixabay.com

В сентябре в Петербурге самую высокую зарплату предлагают специалисту на вакансию главный бухгалтер. Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob хороший специалист в такой должности может получать больше чем двести тысяч рублей в месяц.

Далее в рейтинге самых высокооплдачиваемых специалистов месяца в Петербурге идет врач-рентгенолог МРТ с окладом до двухсот тысяч рублей. На третьем месте директор супермаркета, которому могут предложить зарплату в 180 тысяч рублей. Также в пятерке самых дорогих специалистов в сентябре по версии Superjob операционный директор с окладом в 150 тысяч рублей, затем Программист микроконтроллеров с доходом в 150 000 рублей в месяц.

Интересно, что в рейтинге высокооплачиваемых работ нет рабочих специальностей, которые в Петербурге в большом дефиците. Например, по данным аналитиков в Северной столице на 100 вакансий маляров всего десять резюме, похожая ситуация с и пекарями.

Известно, что квалифицированный электрогазосварщик в Петербурге может получать зарплату от ста тысяч рублей и выше.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербург вошел в ТОП-3 регионов России с самыми высокими зарплатами.

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