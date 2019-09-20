Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами
В Петербурге больше всего вакансий с высокой оплатой в отрасли IT, недвижимости и транспорта. Фото: Pixabay

В РФ назвали регионы, в которых наибольшее число вакансий начинается с зарплаты в 80 тыс. рублей. В топ-3 вошла Северная столица.

Так, в Красноярском крае самые высокие зарплаты получают сотрудники в сфере производства, добывающей промышленности, строительства и транспорта. В Петербурге и столице больше всего вакансий с высокой оплатой в отрасли IT, недвижимости и транспорта.

Согласно данным Роструда, в Якутии хорошо работать в добывающей промышленности и консалтинге, в ХМАО–Югре – к названным вакансиям добавляются сферы строительства и транспорта. В Ямало-Ненецком автономном округе хорошо оплачивается работа здравоохранении, добывающей промышленности, строительстве.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Роструд напомнил о длительном отдыхе в ноябре. Уже через два месяца у жителей Петербурга будут выходные три дня подряд.

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