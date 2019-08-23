Роструд в преддверии окончания лета напомнил о выходных в ноябре

Ближайшие длинные выходные будут только в ноябре. Фото: Pixabay

Ближайшие длинные выходные будут только в ноябре. Фото: Pixabay

Уже через два месяца петербуржцы будут отдыхать три дня подряд.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщил ТАСС, ссылаясь на Роструд. Так как сезон отпусков подходит к концу, в ведомстве попросили россияне не расстраиваться. Ближайшие длинные выходные будут в ноябре – через два месяца граждане будут отдыхать три дня – 2, 3 и 4 ноября. Отдых россиянам подарит День народного единства.

Тем, кому мало, придется ждать до Нового года – официальные выходные назначены в период с 1 по 8 января 2020 года.

Впрочем, возможно, совсем скоро никого будет не удивить тремя выходными подряд – в России обсуждается инициатива о введении четырехдневной рабочей недели.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что российские эксперты против выходной пятницы. Состояние жителей России ухудшится, поднимется число людей, страдающих ожирением и количество неврозов, считают они. На снижении распространенности эпидемии гриппа короткая неделя не отразится, как отмечает доктор.