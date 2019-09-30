Памятник карете в центре Петербурга очистили от мусора

Памятник карете на 1-й Советской улице превратился в урну, его буквально забросали мусором. Сегодня, 30 сентября, пролетку вновь отчистили.

В понедельник на место пришли сотрудники Государственной административно технической инспекции (ГАТИ). Специалисты провели проверку по факту загрязнений у памятника.

Как сообщили в инспекции, мусор был убран. В официальной группе ГАТИ в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии, на которых видно, что памятник и территорию полностью очистили.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что монумент забросали бутылками, пластиковыми стаканчиками, фантиками и прочими отходами. На образовавшееся скопление мусора обратили внимание петербургские активисты.