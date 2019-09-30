Памятник карете в центре Петербурга снова превратили в урну

Памятник карете в Центральном районе Петербурга вновь забросали мусором. Монумент заполнили бутылками от спиртного, упаковками от чипсов, пластиковыми стаканчиками и прочими отходами.

На стихийную урну обратили внимание активисты группы «Центральный район за комфортную среду обитания». Утром 30 сентября они обнаружили горы мусора в карете на 1-й Советской.

«Конечно, пролётку в очередной раз вычистят, но ситуация будет повторяться. Необходимо исправлять ошибку в проектировании монумента. Ну или вырезать заднюю стенку, подкатив мусорный бак вплотную к задним колёсам для дорогих гостей…», — считают активисты.

Памятник карете открылся в мае 2018 года на бывшей Каретной, ныне 1-й Советской, улице. К осени монумент превратился в мусорный бак. При этом урн в округе, как подчеркивают местные жители, достаточно. Карету вычистили от мусора после жалобы активистов, однако всего пару неделю спустя она вновь стала складом для сигаретных пачек, бутылок и окурков.