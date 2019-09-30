Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем пожилых людей

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил горожан с наступающим Международным днем пожилых людей.

По словам градоначальника, которые приводит пресс-служба администрации Петербурга, зрелость общества можно доказать уважением к людям старшего поколения и нашей ответственностью за них.

Губернатор отметил, что ветераны труда, блокадники и труженики тыла заслуживают в этот день особых слов благодарности. Беглов также отметил, что власти Петербурга всегда помнят про вопросы повышения качества жизни петербуржцев пожилого возраста.

Международный день пожилых людей отмечается завтра, 1 октября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пенсионеры могут получить купить билеты на поезд за полцены в честь Международного дня пожилых людей. РЖД предоставит пассажирам старше 60 лет скидку 50% на билет в купе.