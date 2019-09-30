На Маршала Новикова сносят торговый павильон

В понедельник, 30 сентября сотрудники комитета имущественных отношений Петербурга и подведомственная организация освободили незаконно занятый павильоном участок у дома №7 на улице Маршала Новикова.

«В Приморском районе проводятся мероприятия по освобождению незаконно занятого земельного участка, используемого под размещение торгового павильона и точки общественного питания», — сообщили Gazeta.SPb в Комитете по контролю за имуществом Петербурга.

Ранее этот земельный участок являлся предметом договора аренды, заключенного с ООО «СтройТраст», в дальнейшем договор был расторгнут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Петербурга снесли ларек и пекарню. Два павильона занимали по 20 м2 в Приморском и Калининском районах Петербурга. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга продолжает пресекать нелегальную торговлю в городе. На ул. Черкасова и Комендантском пр. демонтировали два торговых павильона.