Ростехнадзор признал Фрунзенский радиус петербургского метро готовым к эксплуатации

Специалисты Ростехнадзора завершили проверку готовности новых станций Петербургского метрополитена. Речь идет о «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушары».

Чтобы завершить работы вовремя, сотрудники накануне трудились без выходных и в ночное время. В результате проверки выяснилось, что ранее обнаруженные нарушения были устранены.

Как сообщает ТАСС, работники Северо-Западного управления Ростехнадзора проверили системы безопасности пассажиров, движение поездов, противопожарную систему, вентиляцию, водоотведение, а также систему антитеррористической защищенности.

Ранее в GazetaSPb сообщали об отмене итогов конкурса на проектирование коричневой ветки метрополитена Петербурга.