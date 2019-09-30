В Петербурге задержали группу, организовавшую нелегальное пребывание мигрантов

Сотрудники Росгвардии задержали группу, организовавшую незаконное пребывание граждан среднеазиатских государств в РФ. Преступную деятельность вели семеро мужчин и женщина.

Злоумышленники подавали липовые документы в органы, осуществляющие миграционный учет из стран ближнего зарубежья. Задержанные делали это за денежное вознаграждение.

За все время участники смогли организовать незаконное пребывание на территории страны около 200 иностранных граждан. Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 322 УК России.

В результате обыска правоохранители изъяли оргтехнику и несколько мобильных телефонов. Четверым из подозреваемых назначена подписка о невыезде, остальные задержаны

Ранее в GazetaSPb сообщали об аресте преступной банды, которая «собирала деньги» из петербургских банков.