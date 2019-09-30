Заказчику наркотиков на квадрокоптере в изолетор придется ответить перед судом

Заказчику наркотиков на квадрокоптере в изолетор придется ответить перед судом
Груз так и не долетел до получателя. Фото: pixabay

Перед судом ответит обвиняемый в покушении на сбыт наркотических веществ.

Обвиняемый во время пребывания ФКУ СИЗО №1 УФСИН РФ по городу и области, договорился о незаконном приобретении запрещенных веществ.

Предполагалось, что знакомый передаст их в изолятор с помощью квадрокоптера. После телефонного разговора он запустил дрон с запрещенным содержимым. Однако долететь груз не смог, так как соучастника задержали. Все произошло в феврале у дома на Октябрьской в поселке Тельмана.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по городу, расследование уголовного дела завершил следственный отдел Колпинского района. Мужчину обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ в значительном размере (часть 3 статьи 39, пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК России).

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании группы. Злоумышленники организовали в Петербурге незаконное пребывание мигрантов.

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Заказчику наркотиков на квадрокоптере в изолетор придется ответить перед судом
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