Заказчику наркотиков на квадрокоптере в изолетор придется ответить перед судом

Груз так и не долетел до получателя. Фото: pixabay

Груз так и не долетел до получателя. Фото: pixabay

Перед судом ответит обвиняемый в покушении на сбыт наркотических веществ.

Обвиняемый во время пребывания ФКУ СИЗО №1 УФСИН РФ по городу и области, договорился о незаконном приобретении запрещенных веществ.

Предполагалось, что знакомый передаст их в изолятор с помощью квадрокоптера. После телефонного разговора он запустил дрон с запрещенным содержимым. Однако долететь груз не смог, так как соучастника задержали. Все произошло в феврале у дома на Октябрьской в поселке Тельмана.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по городу, расследование уголовного дела завершил следственный отдел Колпинского района. Мужчину обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ в значительном размере (часть 3 статьи 39, пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК России).

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании группы. Злоумышленники организовали в Петербурге незаконное пребывание мигрантов.