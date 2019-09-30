Тело женщины нашли под домом на Ленинском

Пока непонятно, что случилось. Обстоятельства инцидента выясняет криминалист.

Об этом стало известно сегодня вечером, 30 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Они пишут, что труп лежал у дома на Ленинском проспекте – почему оно там оказалось, можно лишь предполагать. По предварительным данным, смерть могла быть насильственной. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

До сих пор не поступало никаких официальных данных. Мы продолжаем следить за появляющимися подробностями.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в водоеме в Воскорово нашли перемотанный скотчем труп. На вид погибшему около 35-50 лет. Обе ноги его, предположительно, сломаны. К голове и ногам привязаны два куска бетона.