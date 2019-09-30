Петербуржцы ждут окончания работ в сквере Виктора Цоя

Петербуржцы ждут окончания работ в сквере Виктора Цоя
Сквер посвящен Виктору Цою. Фото: @victor_tsoy_kino/ Instagram

В Петроградском районе продолжается благоустройство сквера имени Виктора Цоя. Длительностью работ недовольны местные жители.

Петербуржцы жалуются, что сквер в Любанском переулке так и не доделали, хотя окончание работ было назначено на сентябрь.

В сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook рассказали, что на месте стоят заборы, спецтехники, имеются горы песка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о клумбегитаре на улице Танкиста Хрустицкого. На ее месте должны были поставить памятник Виктору Цою. В настоящем году в сквере велись работы по благоустройству. На месте появилась ограда с нотами и цветущий музыкальный инструмент. Крупная клумба сразу привлекла внимание жителей.

новости спб сквер сквер виктора цоя
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы ждут окончания работ в сквере Виктора Цоя
Петербурженка рассказал о женщине, которая помогла ей после ДТП
Нетрезвый водитель «УАЗа» врезался в дерево, пассажиры в реанимации
Тело женщины нашли под домом на Ленинском
Заказчику наркотиков на квадрокоптере в изолетор придется ответить перед судом
Собчак прокомментировала свое сотрудничество с «Первым каналом»
Подросток из Выборга задержан при попытке угнать автомобиль
В Бокситогорске водитель сбил с ног пешехода и сбежал