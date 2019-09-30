Петербуржцы ждут окончания работ в сквере Виктора Цоя

В Петроградском районе продолжается благоустройство сквера имени Виктора Цоя. Длительностью работ недовольны местные жители.
Петербуржцы жалуются, что сквер в Любанском переулке так и не доделали, хотя окончание работ было назначено на сентябрь.
В сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook рассказали, что на месте стоят заборы, спецтехники, имеются горы песка.
Ранее в GazetaSPb сообщали о клумбе—гитаре на улице Танкиста Хрустицкого. На ее месте должны были поставить памятник Виктору Цою. В настоящем году в сквере велись работы по благоустройству. На месте появилась ограда с нотами и цветущий музыкальный инструмент. Крупная клумба сразу привлекла внимание жителей.