Петербуржцы ждут окончания работ в сквере Виктора Цоя

В Петроградском районе продолжается благоустройство сквера имени Виктора Цоя. Длительностью работ недовольны местные жители.

Петербуржцы жалуются, что сквер в Любанском переулке так и не доделали, хотя окончание работ было назначено на сентябрь.

В сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook рассказали, что на месте стоят заборы, спецтехники, имеются горы песка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о клумбе—гитаре на улице Танкиста Хрустицкого. На ее месте должны были поставить памятник Виктору Цою. В настоящем году в сквере велись работы по благоустройству. На месте появилась ограда с нотами и цветущий музыкальный инструмент. Крупная клумба сразу привлекла внимание жителей.