В Садоводстве Глажево спасатели за час потушили возгорание на ста «квадратах»

В Киришском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом и хозпостройки. Инцидент случился сегодня ночью, 1 октября, в Глажевском сельском поселении, в садоводстве «Оснички».

Информация о пожаре поступила в 1:52. На место оперативно прибыли девять сотрудников и три машины спецтехники. Общая площадь возгорания — 100 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти, огнеборцам удалось полностью потушить возгорание за час. К 2:53 пламя было ликвидировано.

Информация о возможных пострадавших не приводится. В настоящее время на участке работают дознаватели.

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