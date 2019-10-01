Злоумышленник с перцовым баллончиком отобрал у петербуржцев из ВАЗа мобильники и «наличку»

В Петроградском районе сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленника, ограбившего петербуржцев.

Все произошло в Крестьянском переулке около дома №4. О случившемся 24-летний мужчина и 19-летняя девушка рассказали сегодня, 1 октября. Молодые люди находились в автомобиле «ВАЗ-2107», когда к ним подошел незнакомец. Мужчина брызнул перцовым баллончиком в им в лицо, забрал два смартфона и деньги.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ущерб составил 87 тыс. рублей. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Уголовное дело не возбуждено.

Ранее в GazetaSPb сообщали о лжемедсестре, которая вынесла из квартиры пожилой женщины деньги и ювелирные украшения. Злоумышленница забрала цепочку с крестиком.