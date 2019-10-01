Лжемедсестра вынесла из квартиры пенсионерки золотой крестик и 22 тысячи рублей

В Волховском районе Ленобратиласти неизвестная похитила у пожилой жительницы деньги и цепочку с крестиком. Злоумышленницу разыскивают.

Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября, в квартире дома 4 на улице Новой. Женщина представилась медсестрой и вошла в квартиру. Злоумышленница списала данные паспорта 84-летней пенсионерки, после чего тайно похитила ювелирные изделия стоимостью 2 тыс. рублей. Также «медсестра» унесла 22 тысяч рублей, которые находились в сумке жительницы.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что бывшая супруга избила мужа. Женщина напала на пострадавшего вместе со своим знакомым.