У троллейбуса оборвало провода около «Старой деревни»

У станции метро «Старая деревня» в Петербурге произошел дорожный инцидент. Жители сообщили об обрыве линии снабжения троллейбусов.

Все произошло сегодня, 1 октября, в 11:40. Соответствующая информация поступила в СПб ГУП «Горэлектротранс». На место были отправлены работники, чтобы предотвратить нарушения работы троллейбуса. Повлияло ли происшествие на движение транспорта, пока неизвестно.

В компании также отметили, что если информация подтвердится, то троллейбус перенаправят по другому маршруту.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с каршеринговым автомобилем. Машина не вписалась в поворот. В результате водитель снес ограждение и влетел к берегу Финского залива.