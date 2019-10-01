Проезд в Петербурге может подорожать на пять рублей

Проезд в Петербурге может подорожать на пять рублей
Проезд станет дороже. Фото: Baltphoto

Стоимость проезда в пассажирском транспорте Северной столицы поднимется. Соответствующее предположение выразили в городском правительстве.

Речь идет о повышении цены на разовый проезд. Со слов главы комитета по финансам Алексея Корабельникова, решение еще не начали прорабатывать. Он также добавил, что тариф может подорожать на пять рублей, однако назвал это не пределом.

Как сообщили «Известия», Алексей Корабельников добавил, что разовыми билетами зачастую пользуются туристы, а потому субсидировать их поездки из бюджета нет смысла.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возможном запуске выгодного проездного. Карточка позволит совершать поездки в два раза дешевле.

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