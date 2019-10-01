В Китае начали клонировать домашних животных, спрос на процедуру среди хозяев растет

Китайские ученые смогли клонировать кота. Специалисты из пекинской корпорации Sinogene Biotechnology стали первыми в стране, у кого получилось выполнить опыт успешно.

На процедуру клонирования решился хозяин британского короткошерстного кота. Как сообщает издание ZOL, животное и его клон выглядят абсолютно одинаково. Как заметил главный научный сотрудник корпорации Лай Лянсюэ, характеры у котов разные. Ученый также добавил, что клон проживет столько же, сколько и его близнец.

В результате удачного опыта компания заявила о готовности массово клонировать домашних любимцев. Желающих повторить процедуру с питомцем оказалось много, несмотря на стоимость. Так, второй кот обойдется хозяину в 2,4 млн рублей, собака будет дороже – 3,6 млн.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возможности клонировать животных в Северной столице.