В Шушарах легковушка сложилась после ДТП с большегрузом

В Петербурге на Колпинском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. В большегруз въехал легковой автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 1 октября, на территории Славянки. Водитель легковушки не рассчитал дистанцию, в результате чего произошло столкновение.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что автомобиль сильно пострадал, его передняя часть превратилась в груду металла.

На участке образовалась пробка. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании вора бензина. Воришку поймали во Всеволожском районе.