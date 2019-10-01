В Шушарах легковушка сложилась после ДТП с большегрузом

В Шушарах легковушка сложилась после ДТП с большегрузом
Передняя часть автомобиля сильно пострадала. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Колпинском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. В большегруз въехал легковой автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 1 октября, на территории Славянки. Водитель легковушки не рассчитал дистанцию, в результате чего произошло столкновение.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что автомобиль сильно пострадал, его передняя часть превратилась в груду металла.

На участке образовалась пробка. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании вора бензина. Воришку поймали во Всеволожском районе.

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В Шушарах легковушка сложилась после ДТП с большегрузом
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