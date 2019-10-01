Во Всеволожске задержан вор бензина

Авто бензинового вора. Фото: УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО.

Авто бензинового вора. Фото: УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО.

Сотрудниками Росгвардии задержан 33-летний мужчина, который заправил свой ВАЗ-2115 и уехал, не заплатив.

Инцидент произошел 29 сентября. Злоумышленник приехал на заправочную станцию, расположенную на Колтушском шоссе, заправил свой автомобиль на сумму 502 рубля и скрылся с места преступления. Заявление поступило от работников АЗС, нажавших тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову через несколько минут, отправились в погоню за нарушителем.

Его задержали по горячим следам. Преступником оказался 33-летний мужчина. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Об инциденте Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по городу и области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о происшествии на проспекте Культуры, где пьяный мужчина разбил Toyota Camry, поссорившись с владельцем авто.