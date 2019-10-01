На проспекте Культуры хулиган вывернул дверь иномарки и разбил стекло

Инцидент произошел в одном из дворов на проспекте Культуры. Фото: Google View

Инцидент произошел в одном из дворов на проспекте Культуры. Фото: Google View

В результате конфликта между владельцем Toyota Camry и нетрезвым пешеходом, пьяный мужчина разбил заднее стекло автомобиля и вывернул пассажирскую дверь.

Инцидент произошел вечером 30 сентября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга, на проспекте Культуры. 27-летний хозяин иномарки Toyota Camry обратился к правоохранительным органам из-за повреждений автомобиля. Нетрезвый проходивший мимо мужчина в ходе конфликта с водителем машины разбил заднее стекло авто и вывернул переднюю пассажирскую дверь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали преступника, которым оказался неоднократно судимый ранее 32-летний мужчина. Обстоятельства и причина конфликта не уточняются. Об инциденте сообщил в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании злоумышленника, который, угрожая перцовым баллончиком, ограбил находившихся в автомобиле мужчину и девушку.