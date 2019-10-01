Стоимость квартир увеличилась меньше, чем ожидали

В третьем квартале 2019 года в Петербурге цена на новостройки составила 126,5 тысяч рублей, увеличившись на 4,8%. В рейтинге динамики роста стоимости квадратного метра Северная Столица среди городов- миллионников занимает второе место, разделив его с Пермью. Там цена метра составляет 62,5 тысяч рублей (рост также на 4,8%). В среднем по России рост цен на новое жилье составил за три месяца 3,3%.

На первом месте по динамике роста стоимости квартир в новостройках подмосковные Химки, где цена метра подскочила на 14,1% и составила 111,5 тыс рублей, максимальное снижение обнаружили в Нижнем Тагиле – на 2,8% (41 721 рублей за м2).

Такие данные приводит портал недвижимости Domofond.ru, аналитики которого исследовали ценообразование в 72 крупных городах России по итогам третьего квартала 2019 года. Средняя цена квадратного метра в новой квартире в крупных городах России составила 72860 рубля.

Увеличение стоимости квадратного метра в новостройках было вполне ожидаемым. С первого июля 2019 года вступили в силу новые правила застройки, при которых застройщик должен вести строительство только за свой счет или при помощи проектного финансирования. Покупатель размещает деньга в банке на специальном счете-экскроу, откуда деньги переводятся застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию. В ожидании введения нового закона эксперты делали разные прогнозы относительно будущего строительной отрасли и ценообразования на квартиры.

Ожидалось, что новые квартиры подорожают минимум на 5%, такие прогнозы давали в том числе и специалисты Сбербанка, который считается крупнейшим ипотечным банком страны. Так что, зафиксированный рост на 3,3 % пока не оправдал пессимистичных ожиданий экспертов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в 2020 году запланирована новая кадастровая оценка зданий города.