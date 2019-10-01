МКБ открыл новый офис в Санкт-Петербурге

1 октября Московский кредитный банк (МКБ) открыл новый офис по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, д.7.

Отделение обслуживает как физических, так и юридических лиц. Частные клиенты могут получить полный спектр банковских продуктов и услуг: кредитование, прием вкладов, выпуск банковских карт, платежи и переводы. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подключить пакет расчетно-кассового обслуживания, зарплатный проект, разместить средства на депозит. В офисе расположены платежный терминал и банкомат.

Офис находится на первой линии домов по Московскому проспекту, в шаговой доступности от метро «Садовая». Непосредственно перед зданием есть городская парковка, а также остановки общественного транспорта.

Отделение открыто для посещения с 10.00 до 21.00.

Отделения МКБ в Санкт-Петербурге и других регионах страны появились в июле 2018 года, когда по решению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» банк принял обязательства перед вкладчиками – физическими лицами по заключенным с АО Банк «Советский» договорам. В настоящий момент все отделения в регионах работают по единым стандартам МКБ, а дополнительный офис «Московский проспект» стал одним из четырех новых отделений, открытие которых запланировано до конца 2019 года.

«За год работы с сетью банка «Советский» МКБ расширил сеть отделений банка до 34 офисов. В каждом из них клиенту доступен полный спектр услуг для физических лиц, включая вклады, карты, кредитование, а также инвестиционные и комиссионные продукты банка. Часть отделений также предлагает услуги для юрлиц и индивидуальных предпринимателей»,

— отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

С полным списком отделений МКБ можно ознакомиться на официальном сайте банка.