Семак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет

Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит.

Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». По словам тренера, восстановление Малкома затягивается из-за травм, которых у спортсменов иногда «бывает больше, чем хотелось бы». Поэтому в матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» футболист участвовать не будет.

Также Семак рассказал состоянии Азмуна, который уже готов к выходу на поле. Тренер отметил, что с каждой игрой спортсмен проявляет себя все лучше. Кроме того, пресс-служба сине-бело-голубых передала его комментарий по поводу предстоящего соперника. По словам Семака, состав команды — хороший. Петербургские футболисты готовы к тому, что матч будет сложным и намерены составить достойную конкуренцию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что матч «Зенит»-«Бенфика» затруднит автомобильное движение на Крестовском острове.