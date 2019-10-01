Дзюба рассказал о составе мечты «Зенита»

Артем Дзюба. Фото: Twitter РПЛ
Дзюба заявил, что в 2015 году играли топовые футболисты. Фото: Twitter РПЛ

Он считает, что в 2015 году в команде собрались сильнейшие футболисты.

Своим мнением форвард «сине-бело-голубой» поделился 1 октября. Артем Дзюба, рассуждая о составе команда, заявил, что в 2015 году состав был наилучшим. Такого не было ни у одного клуба в России за всю историю, считает он.

Напоминаем, что тогда за «Зенит» выступали Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс и Нету. Артем Дзюба назвал их «топами», а также вспомнил, что за «сине-бело-голубых» также выступали футболисты из состава сборной России.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Артем Дзюба оценил вероятность своего перехода в «Спартак».

«Я не разу не праздновал гол и не буду праздновать гол в ворота «Спартака», — отметил он, сообщает Sport24.

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