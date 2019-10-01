Артем Дзюба оценил вероятность своего перехода в «Спартак»

Артем Дзюба оценил вероятность своего перехода в «Спартак»
Артем Дзюба. Фото: fc-zenit.ru

Нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал слухи о своем возвращении в «Спартак».

Форвард отметил, что в одну реку невозможно войти дважды.

«Я не разу не праздновал гол и не буду праздновать гол в ворота «Спартака», — отметил он, сообщает Sport24.

Кроме того, в СМИ писали о том, что футболист будет выступать в английской Премьер-лиги, однако информация об этом не подтвердилась.

Напомним, ранее Артем Дзюба выступал за московский «Спартак».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Артем Дзюба утверждает, что не любит пить алкогольные напитки, поэтому никто не видел его пьяным.

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