Голкипера СКА Мельничук стал лучшим в КХЛ

Он отлично справился со своими обязанностями в сентябре – три матча прошли на ноль.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Решение вынесла комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Специалисты признали, что Алексей Мельничук, вратарь СКА, проявил себя удачнее остальных голкиперов. За весь сентябрь ему удалось защищать ворота так, что ни одна шайба в них не угодила сразу в трех играх.

Он одержал победы в шести случаях из восьми. Мельничуку удалось отразить абсолютное большинство атак.

Напоминаем, что Алексей Мельничук является воспитанником петербургского хоккея. В КХЛ дебютировал всего пару лет назад — 23 сентября 2017 года в матче «Югра» – СКА.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА всухую победил рижское «Динамо». Счет открыл Артем Зуб на 11-й минуте, а во втором периоде ни одной команде не удалось успешно атаковать ворота соперника. Зато в третьем СКА снова смогла забросить два гола – авторами стали Ярослав Дыбленко и Евгений Кетов.