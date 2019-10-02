В депо «Металлострой» иномарка столкнулась с тепловозом

Вечером 1 октября в локомотивном депо «Металлострой» тепловоз протаранил Volkswagen Golf.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу и области. По предварительной информации, за рулем иномарки находился мужчина 26 лет. Водитель не совершил необходимую остановку перед дорожным знаком, когда пересекал нерегулируемый дорожный переезд.

В результате иномарка врезалась в тепловоз. Владелец автомобиля отправлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. В полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня утром, 2 октября, в Приморском районе Петербурга загорелись два автомобиля, Mitsubishi и Mercedes. Еще один, стоявший рядом, получил повреждения. Информации о причинах пожара, как и о пострадавших, на данный момент нет.