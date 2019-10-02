В УВД на метрополитене Петербурга прошли массовые сокращения

В УВД на метрополитене Петербурга прошли массовые сокращения
На станциях метро в режимах патрулирования работают по три сотрудника. Фото: Baltphoto

В Северной столице прекратили свою работу три отдела УВД на метрополитене. Массовые сокращения прошли 1 октября.

Вместо прекративших свое существование трех отделов в УВД на метрополитене, в Петербурге с 1 октября появилось три батальона ППСП, сотрудники которого будут служить на девяти стационарных постах на узловых станциях подземки. На остальных станциях метро в режимах патрулирования работают по три сотрудника. Отмечается, что всего таких патрулей 29. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Помимо этого, сокращения коснулись сотрудников подразделений уголовного розыска, отдела дознания и собаководов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сокращение 2 тысяч сотрудников ожидается в штате ГИБДД.

Уменьшение штата ГИБДД происходит с целью «укрепления подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД».

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