Сокращение 2 тысяч сотрудников ожидается в штате ГИБДД

Сокращение штата региональных управлений ГИБДД произойдет за счет «незамещенных должностей начальствующего состава». В стране ожидается сокращение двух тысяч сотрудников ГИБДД.

Согласно приказу №653 от 24 сентября, который подписал глава ГИБДД Михаил Черников, сокращения не затронут Москву, Петербург, Севастополь и еще ряд других городов. Отмечается, что на начало сентября некомплект ГИБДД составлял 5,2 тысяч работников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уменьшение штата ГИБДД происходит с целью «укрепления подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД».

В прошлом году в ГИБДД сократили пять тысяч сотрудников, после чего в большинстве управлений Госавтоинспекции отмечали, что сокращение штата не повлияло на работу сотрудников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России объявили о масштабном сокращении чиновников.