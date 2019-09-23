В России объявили о масштабном сокращении чиновников

К 2021 году под сокращение могут попасть более 10% "армии" госслужащих. Фото: Baltphoto

К 2021 году под сокращение могут попасть более 10% "армии" госслужащих. Фото: Baltphoto

Власти РФ запланировали реформу в сфере государственного управления, которая приведет к масштабному сокращению штаба госслужащих. Об этом заявила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

По словам Нестеренко, реформа позволит укрупнить ряд российских ведомств посредством совершенствования структуры госаппаратов. К 2021 году под сокращение могут попасть более 10% «армии» госслужащих.

Замминистр добавила, что самоцелью реформы является не экономия. Однако, свободные после реформы средства будут направлены на повышение заработной платы гражданских служащих. Слова Нестеренко приводит РИА Новости.

«Если не провести данное сокращение, то конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Кремль отреагировал на идею Грефа о сокращении числа полицейских.