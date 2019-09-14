Кремль отреагировал на идею Грефа о сокращении числа полицейских

Глава Сбербанка и бывший министр экономики Герман Греф выдвинул предложение о поднятии зарплат сотрудникам МВД путем их сокращения.

Идею Грефа о повышении зарплаты полицейским в несколько раз за счет сокращения кадров признали заслуживающей внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что идея

Грефа важна из-за его большого опыта работы в правительстве, а также отличных знаний в экономике. По словам Пескова, предложение главы Сбербанка приняли во внимание, однако сейчас она остается только в качестве идеи.

Герман Греф также предложил сократить число чиновников в ходе Московского финансового форума.

Ранее GazetaSPb сообщала, что большинство работодателей исключили переход на сокращенную рабочую неделю. Переход на четырехдневную рабочую неделю готовы принять не все работодатели. Только 12% рассмотрели бы изменения в ближайший год или два.